Calciomercato Roma: confronto tra Gasperini e Massara in hotel a Lecce (VIDEO)

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo e la Roma vuole accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. In attesa di sbloccare le trattative legate a Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, attualmente in una fase di stallo, nella giornata di ieri si sarebbe tenuta una riunione con la presenza della proprietà. Intanto la squadra ha raggiunto Lecce, dove oggi alle ore 18 si terrà il match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, e insieme al gruppo c’è anche Frederic Massara. Come testimoniato da un video diffuso su Instagram, il direttore sportivo ha avuto un confronto con Gasperini all’interno dell’hall dell’albergo in cui alloggia la Roma.



