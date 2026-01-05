Calciomercato Roma: in corso riunione con la presenza della proprietà

Il calciomercato invernale sarà lo snodo cruciale della seconda parte della stagione della Roma e fino ad ora le trattative sembrano già ad un punto morto. Gian Piero Gasperini ha già avanzato delle pretese e ha chiesto garanzie. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, attualmente, infatti, è in corso una riunione di mercato con la presenza della proprietà giallorossa che cercherà di accontentare il tecnico della Roma.

