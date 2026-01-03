Calciomercato Roma: chieste informazioni su Giovane, il Verona vuole 20 milioni. Anche Atalanta, Inter e Napoli interessate (VIDEO)

La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda metà della stagione e, oltre a Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, sta seguendo ulteriori profili. Come riportato da Matteo Moretto, la società giallorossa è interessata a Giovane dell'Hellas Verona e sulle sue tracce ci sono anche Inter, Napoli e Atalanta. Il club capitolino sta lavorando su più piste, ma ha chiesto delle informazioni sul classe 2003 per gennaio. La Dea, invece, sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche e non è da escludere un'offerta durante la sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri lo seguono maggiormente in ottica futura e l'idea di bloccarlo a gennaio per giugno non sembra prendere piede, mentre il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna stima molto il calciatore. La valutazione di Giovane si aggira intorno ai 20 milioni di euro e Roma e Atalanta potrebbero accelerare già a gennaio.





