Calciomercato Roma: Raspadori vorrebbe rimanere all'Atletico Madrid. L'operazione potrebbe slittare di 10 giorni

Servirà tempo prima di conoscere il futuro di Giacomo Raspadori. Roma e Atletico Madrid hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma a decidere sarà il giocatore. Se non darà l'ok, rimarrà in Spagna. La volontà dell'attaccante, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sarebbe quella di rimanere a Madrid, perché riterrebbe una sconfitta un addio dopo soli 6 mesi. Si sono mosse anche Napoli e Lazio. In calendario c'è il match dell'Atletico contro la Real Sociedad e poi la partenza per l'Arabia per la Supercoppa: o l'operazione sarà chiusa ed è improbabile, o se ne riparlerà fra 10 giorni.

(gianlucadimarzio.com)