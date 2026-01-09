Calciomercato Roma, assalto a Robinio Vaz: si va avanti per anticipare la concorrenza

La Roma fa sul serio per Robinio Vaz e prova ad accelerare per anticipare la concorrenza. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso starebbe andando avanti con fiducia nella trattativa per il giovane attaccante del Marsiglia. L'obiettivo della dirigenza romanista è quello di bruciare sul tempo i numerosi club, soprattutto di Premier League, che hanno messo gli occhi sul classe 2007.

Le sensazioni che filtrano sono positive: in casa Roma c'è grande convinzione di poter chiudere l'operazione e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

.@OfficialASRoma, avanti con fiducia per Robinio Vaz: giallorossi molto convinti di chiudere l'operazione — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2026



