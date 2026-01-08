ROBINIO VAZ: chi è? (VIDEO)

LAROMA24 ( Paolo Rosi ) - La Roma, al lavoro per rinforzare il reparto offensivo al più presto, non perde di vista il futuro e monitora i migliori talenti del panorama europeo. L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Robinio Vaz, attaccante classe 2007 dell'Olympique Marsiglia, un profilo su cui c'è già la concorrenza di mezza Europa ma che la dirigenza romanista segue con grande attenzione.

LA CARRIERA - Nato il 17 febbraio 2007 a Mantes-la-Jolie, Vaz è un attaccante francese di origini guineane. Cresciuto nei settori giovanili di Mantes e Mantois, si trasferisce al Sochaux nel 2022, dove resta per due anni. Nell'estate del 2024, l'Olympique Marsiglia lo acquista per 200mila euro, aggregandolo inizialmente alla squadra riserve. L'esordio in prima squadra arriva il 14 gennaio 2025, in Coppa di Francia.

La stagione attuale, 2025-2026, è quella della sua progressiva affermazione. Nonostante i soli 18 anni, Vaz fa stabilmente parte della rosa della prima squadra, con cui ha già collezionato 14 presenze in Ligue 1 (con 4 gol e 2 assist) e 4 apparizioni in Champions League. Il suo impiego, tuttavia, è ancora limitato (24% dei minuti totali in campionato), ma il suo impatto ogni volta che viene chiamato in causa è degno di nota. Il suo contratto con l'OM scade il 30 giugno 2028. A livello di nazionale, ha fatto tutta la trafila delle giovanili francesi, dall'Under 16 fino alla recente convocazione con l'Under 20.

LE CARATTERISTICHE - Alto 1,85 m, Robinio Vaz è una punta centrale che unisce doti fisiche importanti a una sorprendente partecipazione alla manovra. Non è il classico centravanti statico, ma un attaccante moderno, abile nel pressing e nel lavoro difensivo (82° percentile per azioni difensive tra gli attaccanti).

Le sue statistiche avanzate (dati Fbref) evidenziano un profilo unico: pur non essendo un finalizzatore eccezionale (solo 2 tiri a partita, in media), ha una straordinaria efficienza sotto porta (0.74 gol su azione per 90 minuti, 95° percentile in Europa). È un giocatore che crea tantissimo per la squadra, come dimostrano i dati su assist (0.37 per 90'), azioni che creano un tiro (4.07 per 90') e passaggi progressivi ricevuti (8.13 per 90'), tutti valori da top player europeo. Abile nel gioco aereo e nel proteggere palla, sa essere un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo del gioco offensivo. Un talento con un potenziale ancora tutto da esplorare.





