Calciomercato Roma, trattativa in stallo per Zirkzee. Si valutano Giovane e Robinio Vaz, classe 2007 del Marsiglia

La Roma continua a lavorare su più fronti per rinnovare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per Joshua Zirkzee resta in una fase di stallo, bloccata in attesa che il Manchester United sciolga il nodo del nuovo allenatore.

Nel frattempo, la dirigenza giallorossa non smette di guardare al futuro e valuta profili giovani su cui investire. Oltre al già noto interesse per Giovane dell'Hellas Verona (su cui c'è anche la concorrenza di Lazio e Atalanta), spunta un nome nuovo: Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia.

La pista che porta al giovane francese è però molto complicata: su di lui ci sarebbe la concorrenza di mezza Europa e il costo del cartellino è già molto elevato. L'interesse per Vaz sarebbe però comunque slegato dalle altre trattative in corso perché rappresenta un ragionamento a parte in ottica futura.

