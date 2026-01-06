Calciomercato Roma: ancora tutto fermo per il rinnovo di Dybala. Nulla di concreto con il Boca Juniors (VIDEO)

Il contratto che lega Paulo Dybala alla Roma scade il 30 giugno e il futuro del numero 21 è ancora tutto da decifrare. Mentre Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento fino al 2030, il discorso relativo al rinnovo della Joya non si scalda. Come riportato da Fabrizio Romano, al momento la situazione è in una fase di totale stallo e non si registrano passi avanti tra le parti. Inoltre non c'è nulla di concreto con il Boca Juniors per un eventuale trasferimento a gennaio, motivo per cui ogni discorso è rimandato a giugno.





