Calciomercato Roma, Mancini e Cristante 'a vita': accordi raggiunti per il rinnovo fino al 2030 a 3,5 milioni netti a stagione

La Roma ha raggiunto l'accordo totale per i rinnovi di contratto di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport. Per i due pilastri della squadra di Gasperini è pronto un prolungamento a lunghissimo termine: entrambi firmeranno un nuovo accordo che li legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2030.

Le trattative sono state definite in ogni dettaglio e si attende ormai solo l'annuncio ufficiale da parte della società. Una mossa che ribadisce la centralità dei due giocatori nel progetto tecnico presente e futuro della Roma.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'accordo economico porterà entrambi i giocatori a guadagnare una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro netti a stagione. I due rinnovi erano in cima alla lista delle priorità del DS Frederic Massara, vista la scadenza dei precedenti contratti al 2027.

Il loro ruolo è stato fondamentale anche nell'inserimento del nuovo tecnico: conoscendo già il suo calcio dai tempi dell'Atalanta, Mancini e Cristante hanno aiutato il resto del gruppo ad assimilare più velocemente le nuove idee, trainando la squadra in questo avvio di stagione. L'ufficialità dei due prolungamenti è attesa per la prossima settimana.

Conferme anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: entrambi gli accordi sono stati già raggiunti e i due giocatori firmeranno presto un lungo rinnovo.

