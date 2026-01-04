Calciomercato Roma: anche Parma e Juventus interessate a Schjelderup. Il Benfica apre alla cessione in prestito

La Roma è alla ricerca di una nuova ala sinistra e tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Frederic Massara c'è anche Andreas Schjelderup . Come rivelato dal sito di Gianluca Di Marzio, l'attaccante classe 2004 del Benfica è nel mirino del Parma e la società portoghese sarebbe disposta a cederlo con la formula del prestito per garantirgli maggiore minutaggio.

Come riportato dal quotidiano, Andreas Schjelderup piace alla Juventus e la società bianconera starebbe parlando con il Benfica per imbastire uno scambio che coinvolgerebbe Joao Mario, il quale farebbe il percorso inverso e si trasferirebbe alla corte di José Mourinho.

