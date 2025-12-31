Calciomercato Roma, dal Portogallo: si tratta per il prestito di Schjelderup. Concorrenza forte del Besiktas

La Roma guarda al Portogallo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il club giallorosso si sarebbe mosso concretamente per Andreas Schjelderup, talentuoso esterno del Benfica.

L'intenzione della Roma sarebbe quella di prelevare il giocatore con la formula del prestito. Il giovane norvegese, classe 2004, è vicino a lasciare il club di Lisbona a gennaio e vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia.

La trattativa, però, non è semplice. Sulle tracce di Schjelderup si sarebbe inserito con forza anche il Besiktas. Il club turco, infatti, starebbe provando a convincere il Benfica inserendo nell'operazione una contropartita di lusso come Rafa Silva.

(record.pt)