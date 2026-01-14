Ag. Arena: "Ha la testa per diventare un top, ma c'è tanto lavoro da fare. La speranza è che nessuno lo carichi di pressione"

SPORT MEDIASET - Giuseppe Pesce, agente di Antonio Arena, ha rilasciato un'intervista al sito dell'emittente televisiva e ha commentato l' esordio da sogno del suo assistito . L'attaccante classe 2009 ha segnato contro il Torino al primo pallone toccato al debutto con la Roma, ma la sua rete non è bastata per evitare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco le parole del procuratore: "Siamo felicissimi e orgogliosi, ma anche consapevoli che si tratta del primo step. C'è tanto lavoro da fare. Antonio è un ragazzo e un professionista incredibile. Ha una spiccata intelligenza emotiva, umile, lavoratore. Ricorda il nostro Kayode per applicazione e mentalità. Ha proprio la testa per diventare un calciatore di alto livello. La speranza è che nessuno lo carichi di pressione. Lui deve stare tranquillo e fare quello che meglio sa fare. Forse è fin troppo maturo per l'età che ha. Deve combinare questa maturità alla spensieratezza dei 16 anni".

La scoperta di Arena?

"Sicuramente è frutto di intuizione, ma soprattutto di lavoro e di un modello di business che da anni ci dà soddisfazioni. Da Kayode ad altri giocatori. C'è un team che lavora sodo, tra scouting e dati, che devono essere combinati al campo, che è essenziale. Poi la gestione operativa e strategica. I ragazzi hanno talento e l'obiettivo è valorizzarlo. I talenti in Italia ci sono ma manca un elemento che sembra banale, ovvero il coraggio".