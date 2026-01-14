Instagram, Arena e il debutto da sogno: "Molto grato per l'esordio e il primo gol con la Roma. Non smettiamo mai di lavorare" (FOTO)

Antonio Arena, attaccante classe 2009, si è reso protagonista di un debutto da sogno con la maglia della Roma. Gian Piero Gasperini lo ha mandato in campo al minuto 80 della partita contro il Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e il giovane centravanti ha segnato la rete del momentaneo 2-2 al primo pallone toccato dopo meno di 60 secondi dal suo ingresso. Il sedicenne è diventato il terzo marcatore più giovane della storia del club giallorosso e su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per questo incredibile traguardo: "Peccato per il risultato, ma molto grato per il debutto e il primo gol con la Roma. Il lavoro non si ferma mai, forza Roma".



