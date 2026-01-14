X, la Roma celebra Arena: "Terzo marcatore più giovane della nostra storia". E arrivano anche i complimenti del Pescara: "Bravo" (FOTO e VIDEO)

L'unica nota positiva nella sconfitta della Roma contro il Torino, che è costata l'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, è il debutto da sogno di Antonio Arena in prima squadra. Nato il 10 febbraio 2009, l'attaccante è entrato in campo al minuto 80 e dopo meno di 60 secondi ha segnato di testa al primo pallone toccato con i "grandi". Su X la Roma si è complimentata con il sedicenne, il quale è diventato il terzo marcatore più giovane nella storia del club giallorosso alle spalle di Stefano Okaka e Amedeo Amedei. "Il terzo gol più giovane della nostra storia. Al primo pallone toccato. Bravo Antonio", il messaggio della società.

Il terzo gol più giovane della nostra storia ?



Al primo pallone toccato ⚽



Bravo Antonio ?#ASRoma pic.twitter.com/70riPJJxZw — AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2026





Anche il Pescara, club da cui lo ha acquistato la Roma in estate, si è complimentato con Antonio Arena per il primo gol realizzato con la maglia giallorossa: "Bravo, Antonio".



