X, la Roma celebra Arena: "Terzo marcatore più giovane della nostra storia". E arrivano anche i complimenti del Pescara: "Bravo" (FOTO e VIDEO)

14/01/2026 alle 12:09.
roma-torino-arena

L'unica nota positiva nella sconfitta della Roma contro il Torino, che è costata l'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, è il debutto da sogno di Antonio Arena in prima squadra. Nato il 10 febbraio 2009, l'attaccante è entrato in campo al minuto 80 e dopo meno di 60 secondi ha segnato di testa al primo pallone toccato con i "grandi". Su X la Roma si è complimentata con il sedicenne, il quale è diventato il terzo marcatore più giovane nella storia del club giallorosso alle spalle di Stefano Okaka e Amedeo Amedei. "Il terzo gol più giovane della nostra storia. Al primo pallone toccato. Bravo Antonio", il messaggio della società.


Anche il Pescara, club da cui lo ha acquistato la Roma in estate, si è complimentato con Antonio Arena per il primo gol realizzato con la maglia giallorossa: "Bravo, Antonio".