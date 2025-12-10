Calciomercato Roma: nessuna decisione del Manchester United su Zirkzee. Dialogo quotidiano fra Massara e i Red Devils (VIDEO)

La Roma è al lavoro per acquistare un nuovo centravanti durante la sessione invernale di calciomercato e il nome più caldo è sicuramente Joshua Zirkzee . Come rivelato da Matteo Moretto, il centravanti olandese è il nome preferito in casa giallorossa ma il Manchester United non ha ancora preso una decisione. Il calciatore sembrava più in uscita un mese fa, mentre ora l'allenatore Ruben Amorim lo sta utilizzando con maggiore frequenza.

Inoltre nelle ultime ore si era parlato di un interesse nei confronti di Lorenzo Lucca e sulle sue tracce c'è anche il Milan, ma l'arrivo di un nuovo centravanti è legato soprattutto alla partenza di Santiago Gimenez (seguito in Germania). Il gradito dei rossoneri per il calciatore del Napoli è confermato (piace a Massimiliano Allegri) e si è parlato anche di un possibile scambio di prestiti con Ruben Loftus-Cheek: l'eventuale operazione potrebbe andare in porto soltanto se i partenopei riscattassero Lucca già a gennaio. Inoltre la società campana non vorrebbe cedere un attaccante a una diretta concorrente.







Il primo nome sulla lista di Massara è quello di Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Paolo Assogna durante il suo consueto spazio, c'è un dialogo aperto fra il ds della Roma e il club inglese. I giallorossi vorrebbero intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di collegato a un obiettivo sportivo. Il Manchester United vorrebbe monetizzare.

