Zirkzee, la Roma ci crede

Zirkzee, ancora una manciata di minuti. Sei, per la precisione. Appena il tempo di mettere piede in campo nel finale della sfida di Premier contro il Wolverhampton, giusto per certificare —se mai ce ne fosse stato bisogno — che lo United ormai guarda altrove. (...) Massara fiuta l'occasione e accelera: pressing sugli agenti, pressing sul Manchester, pressing su ogni centimetro utile per far scivolare Joshua verso Trigoria. C'è da lavorare sulle commissioni — alte, forse troppo, ma rinviabili alla prossima estate — e sulle richieste dell'United, che vorrebbe monetizzare già da gennaio. Ma il piano giallorosso è chiaro e non fa una piega: prestito oneroso da circa 5 milioni più obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions. Una scommessa calcolata, un all-in ragionato. (...) Il piano B è già lì, solido e credibile: Fabio Silva. Un solo minuto giocato domenica scorsa contro l'Hoffenheirn, un segnale eloquente inviato dal Borussia Dortmund: Guirassy è il titolare, il resto è contorno. Le porte sono chiuse e, quando è così, cambiare aria diventa quasi un dovere. La Roma lo sa e si prepara a bussare con decisione, con la stessa formula pensata per Zirkzee. (...) Yuri Alberto è l'altro nome che scalda, ma i 30 milioni chiesti dal Corinthians in un'unica soluzione al momento sono fuori portata. Poi ci sono Kalimuendo —che intriga anche il Milan — Arevalo ed El Mala: tutte piste che possono riguardare più il futuro. (...)

(corsport)