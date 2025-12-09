Calciomercato Roma: Lucca può lasciare il Napoli con il rientro di Lukaku, i giallorossi e il Milan ci pensano

Arrivato in estate dall'Udinese per circa 35 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli dopo appena sei mesi. Come rivelato dall'emittente televisiva, con il ritorno di Romelu Lukaku il centravanti scalerebbe ancora più indietro nelle gerarchie visto anche l'ottimo momento di Rasmus Hojlund e non è da escludere l'ipotesi addio. L'attaccante classe 2000 può essere un'idea sia per il Milan sia per la Roma, entrambe alla ricerca di rinforzi offensivi nella sessione invernale di calciomercato.

(sky.sport.it)