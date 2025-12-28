Calciomercato Roma, i giallorossi preparano la seconda offerta per Raspadori: proposto anche Dovbyk, 'no' dell'Atletico (VIDEO)

La Roma vuole regalare a Gian Piero Gasperini diversi rinforzi nella sessione invernale di calciomercato e, oltre al tema legato al difensore centrale , punta a migliorare il reparto offensivo. Come rivelato da Matteo Moretto, l'Atletico Madrid ha ritenuto insufficiente la prima proposta verbale (prestito con diritto di riscatto) presentata dalla società giallorossa per Giacomo Raspadori. La chiave dell'operazione sarà l'inserimento dell'obbligo di riscatto, dato che i Colchoneros non vogliono perdere i 22 milioni di euro investiti in estate per l'ex calciatore del Napoli e chiedono un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni (come la qualificazione in Champions League). In seguito a tali richieste la Roma è pronta a rilanciare e sta preparando una seconda offerta: il club capitolino non ha ancora l'intesa con Raspadori e punta a trovare prima l'accordo con l'Atletico. Inoltre negli ultimi giorni la società giallorossa ha proposto Artem Dovbyk, ma i madrileni hanno declinato avendo già in rosa Alexander Sorloth. L'attaccante ucraino resta in uscita ed è stato offerto anche ad altri club inglesi e spagnoli.





