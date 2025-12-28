Calciomercato Roma, caccia al difensore: scartato Amenda. Il Chelsea chiede 20 milioni per Disasi, Dragusin può partire in prestito

Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo in difesa, dato che l'allenatore giallorosso ha chiesto un nuovo centrale. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , alla Roma era stato proposto il nome di Aurèle Amenda dell'Eintracht Francoforte ma il club giallorosso ha deciso di scartarlo. Restano in pole, quindi, Axel Disasi e Radu Dragusin: il primo non può partire in prestito (il Chelsea ha terminato gli slot) e i Blues lo valutano 20 milioni di euro, mentre è più facile arrivare al calciatore del Tottenham, che può partire a titolo temporaneo. Il difensore centrale non rappresenta una priorità in casa Roma e se ne riparlerà nella seconda metà di gennaio.

(Il Messaggero)