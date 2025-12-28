Calciomercato Roma, caccia al difensore: scartato Amenda. Il Chelsea chiede 20 milioni per Disasi, Dragusin può partire in prestito

Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo in difesa, dato che l'allenatore giallorosso ha chiesto un nuovo centrale. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, alla Roma era stato proposto il nome di Aurèle Amenda dell'Eintracht Francoforte ma il club giallorosso ha deciso di scartarlo. Restano in pole, quindi, Axel Disasi e Radu Dragusin: il primo non può partire in prestito (il Chelsea ha terminato gli slot) e i Blues lo valutano 20 milioni di euro, mentre è più facile arrivare al calciatore del Tottenham, che può partire a titolo temporaneo. Il difensore centrale non rappresenta una priorità in casa Roma e se ne riparlerà nella seconda metà di gennaio.
(Il Messaggero)