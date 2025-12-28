Zirkzee fa arrabbiare tifosi e Amorim. Massara lo aspetta e stringe per Raspadori

A provare ad accorciare i tempi per Zirkzee ci prova lo stesso giocatore. [...] Il motivo? L'ex Bologna ha fatto infuriare il tecnico dei Red Devils durante la gara contro il Newcastle. Mezz'ora a disposizione non sfruttata e secondo il Sun Amorim ha perso le staffe perché «non pressava gli avversari e non si sbatteva come avrebbe voluto». [...] La testa probabilmente è già da un'altra parte e da diversi giorni ha dato l'ok alla Roma. Ha voglia di cambiare aria per poter giocare il Mondiale e al Manchester United lo spazio è poco, mentre nella Capitale Gasperini gli ha già promesso una maglia da titolare. I contatti tra Massara e il club inglese continuano: l'operazione è stata impostata sulla base di 40 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions che porterebbe Zirkzee a diventare il terzo acquisto più costoso subito dopo Schick e Abraham. Nomi che non evocano bei ricordi. Il nodo rimane sempre la tempistica, ma il ds spera che la frattura che si è creata possa portare ad un'accelerazione. Se lo augura Gasperini che aspetta anche Raspadori. L'infortunio di Pellegrini è stato una doccia fredda e per un mese circa quella zona di campo rischia di rimanere scoperta. [...] Anche in questo caso l'attaccante ha aperto al trasferimento, gli spagnoli chiedono 20 milioni. La Roma potrebbe metterne sul piatto 2 per il prestito oneroso più altri 18 per il riscatto condizionato. [...] Non c'è solo l'attacco nella testa dell'allenatore che ha espressamente richiesto anche un difensore centrale, possibilmente esperto. Se Ziolkowski migliora di settimana in settimana, Ghilardi non ha ancora convinto. Amenda dell'Eintracht è stato proposto e scartato, mentre sul taccuino rimangono Disasi e Dragusin. [...] Il centrale, però, ad oggi non è una priorità e se ne riparlerà nella seconda metà di gennaio. Domani sarà anche l'occasione per vedere più da vicino Frendrup, ammesso che il tecnico abbia dei dubbi sulle sue qualità. Lo scambio con Pisilli rimane in piedi, ma prima bisognerà sbloccare le trattative per gli attaccanti. [...]

(Il Messaggero)