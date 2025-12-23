Calciomercato Roma: contatto con l'entourage di Renan Lodi, ma al momento non c'è alcuna trattativa (VIDEO)

L'inizio della sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma è pronta a mettere a segno alcuni colpo in entrata. Oltre al reparto offensivo, il direttore sportivo Frederic Massara potrebbe regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo esterno sinistro. Nelle ultime ore era spuntato il nome di Renan Lodi ma, come rivelato da Fabrizio Romano, al momento il club giallorosso non sta avanzando nell'affare. Nelle scorse settimane c'è stato un contatto con l'entourage per capire la situazione del calciatore, il quale si è svincolato dall'Al-Hilal a settembre, ma ad oggi Lodi non c'è una trattativa.





