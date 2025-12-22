Calciomercato Roma: occhi sullo svincolato Renan Lodi per la fascia sinistra

Non soltanto il reparto offensivo, la Roma pensa di rinforzare anche la corsia mancina vista la bocciatura di Tsimikas (che potrebbe tornare al Liverpool) e le condizioni di Angelino. Come riporta l'edizione online della rosea, tra i nomi monitorati da Massara c'è anche quello di Renan Lodi, brasiliano ex Atletico Madrid e Marsiglia ma con passaporto italiano. Il giocatore ha interrotto improvvisamente il suo rapporto con l'Al-Hilal dopo l'esclusione dalle liste del campionato ed è attualmente svincolato.

(gazzetta.it)