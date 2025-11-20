Calciomercato Roma, priorità al rinnovo di Celik: incontro positivo tra Massara e l'agente del giocatore

La Roma vuole blindare Zeki Celik, diventato un pilastro dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Il difensore turco ha il contratto in scadenza il 30 giugno e la società giallorossa non è intenzionata a lasciarlo partire a parametro zero. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo Frederic Massara e l'agente del calciatore: la riunione è stata positiva e prossimamente arriverà la fumata bianca.

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , la Roma vuole mettere nero su bianco tre rinnovi entro la fine del 2025 e si tratta di Zeki Celik, Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Al momento la trattativa con il calciatore turco è più avanti, dato che il suo contratto scade il 30 giugno e dal 1° febbraio potrebbe firmare per un nuovo club. Oggi il giocatore guadagna 2 milioni di euro netti a stagione e il nuovo accordo potrebbe avvicinarsi ai 3.

