Roma, divieto di sosta

Gli ultimi nazionali sono tornati ieri. El Aynaoui, Tsimikas, Pisilli, Wesley e Celik si alleneranno oggi con la squadra. Siamo a giovedì e per la prima volta Gasperini ha il gruppo al completo. Che poi al completo non è: Dybala (che ha iniziato a svolgere lavoro differenziato) Angelino e Dovbyk non sono disponibili e Bailey andrà valutato in giornata.

Domenica si riparte, a Cremona. Se da un lato la gara dello Zini può essere considerata una grande occasione - dando un'occhiata al calendario delle prime della classe - dall'altro si porta dietro tante incognite. A partire da un attacco che ad oggi vede lo strano ballottaggio Baldanzi-Ferguson, aspettando segnali di vita dal giamaicano e non dimenticando che nelle due soste precedenti, al ritorno in campo, la Roma ha sempre perso. E' accaduto infatti sia con il Torino che con l'Inter (0-1 sempre all'Olimpico). [...] Due sconfitte arrivate in contesti diversi ma accomunate da un dato tattico: Gasperini entrambe le volte aveva schierato un tridente leggero. [...]

La curiosità è che Gasp in carriera, non ha mai sofferto troppo le soste. Nei 9 anni con l'Atalanta, a partire dalla stagione 2019-20, ha uno score di tutto rispetto: 14 successi, 2 pareggi e 8 sconfitte, alle quali si sommano le ultime due rimediate con la Roma. [...]

Per l'attacco Zirkzee è la prima scelta, Tel l'alternativa di lusso. In mediana sono monitorati Frendrup e Fabbian per i quali Massara potrebbe giocarsi anche la carta Pisilli, soprattutto se Niccolò dovesse continuare a non trovare spazio. Intanto il ds pensa al presente e nei giorni scorsi ha incontrato l'agente di Celik per mettere le basi per il rinnovo. Incontro positivo, prossima la fumata bianca. Poi sarà il turno di Cristante e Mancini. Per Pellegrini e Dybala, il discorso è rinviato alla Primavera.

(Il Messaggero)



