Tre rinnovi entro il 2025: così la Roma fissa le priorità

Non siamo alle penne in mano. Ma i lavori sono in corso per arrivarci entro la fine del 2025. Tre autografi per la Roma, tre giocatori che la società ha individuato come priorità. E non solo per una questione temporale. Celik, Mancini e Cristante possono allungare il loro accordo con la Roma a breve: colloqui in corsi, idee chiare e un obiettivo condiviso tra le parti che spinge all'ottimismo. Non c'è bisogno di aspettare gennaio, come sembrava in un primo momento. [...]

Il più avanti di tutti è anche il più vicino alla scadenza, ovvero Celik. Il turco è in scadenza a giugno, in teoria dal primo febbraio potrebbe firmare per un nuovo club. [...] Con il manager del difensore è già andato in scena un incontro, nei giorni scorsi. Non è stato risolutivo, non poteva esserlo. Ma il meeting viene definito positivo. Celik oggi guadagna circa 2 milioni di euro netti. Logico pensare il giocatore che possa allungare avvicinandosi a quota 3.

Gli altri due accordi sui quali il direttore sportivo Ricky Massara è al lavoro sono quelli di Mancini e Cristante. Il difensore e il centrocampista hanno lo stesso procuratore, Giuseppe Riso. [...] Hanno scadenza 2027, in linea teorica ci sarebbe ancora margine temporale per discutere ma è logico che la società voglia dare un segnale di stabilità all'intero gruppo squadra, procedendo con i nuovi contratti. [...] Per Mancini si tratta per un accordo che lo porti fino al 2029, per Cristante i discorsi ai momento sono fissati al 2028.

Tutto fermo, invece, per El Shaarawy, Pellegrini e Dybala. La società non ha fretta e pensa di poter fare i ragionamenti doverosi nella prossima primavera. [...]

(corsera)