Calciomercato Roma, caccia all’ala sinistra: piace Godts dell’Ajax

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e Frederic Massara è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. I principali movimenti avverranno nel reparto offensivo e, oltre alla ricerca di un nuovo centravanti (Joshua Zirkzee il primo nome, Gianluca Scamacca l'alternativa), la Roma potrebbe affondare il colpo anche su un esterno d’attacco. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso ha messo nel mirino Mika Godts dell’Ajax: l’ala sinistra belga dei Lancieri, classe 2005 e autore di 5 reti e 5 assist in 10 partite di Eredivisie, intriga particolarmente Gasperini.
(Leggo)