Calciomercato Roma, caccia all’ala sinistra: piace Godts dell’Ajax

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e Frederic Massara è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. I principali movimenti avverranno nel reparto offensivo e, oltre alla ricerca di un nuovo centravanti ( Joshua Zirkzee il primo nome, Gianluca Scamacca l'alternativa ), la Roma potrebbe affondare il colpo anche su un esterno d’attacco. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano , il club giallorosso ha messo nel mirino Mika Godts dell’Ajax: l’ala sinistra belga dei Lancieri, classe 2005 e autore di 5 reti e 5 assist in 10 partite di Eredivisie, intriga particolarmente Gasperini.

