Cristante-Mancini, obiettivo Champions

LEGGO (F. BALZANI) - Di nuovo azzurri, ma soprattutto con la consapevolezza di essere arrivati all'età della maturità con ancora parecchia ambizione. Sugli scudi della Roma di Gasp, che primeggia in campionato, ci sono i senatori Mancini e Cristante. Due che conoscono il tecnico dai tempi dell'Atalanta e che hanno trasmesso in maniera ancora più repentina i dettami e i voleri al resto della squadra. Difficile non vederli tra i migliori in campo in queste prime 15 partite.

Un exploit che ha convinto Gattuso a chiamarli in Nazionale e che nasconde una vera e proprio fame da Champions. La competizione che Bryan ha assaporato solo nel suo primo anno romano (era il 2018-2019) se escludiamo le comparsate al Benfica. Poi sei anni di digiuno anche se è stato tra i protagonisti nelle cavalcate che hanno portato la Roma di Mourinho alle due finali di Conference ed Europa League. Mancini, invece, la Champions l'ha vista solo in tv visto che è andato via da Bergamo prima del boom. Il difensore è diventata l'arma in più di Gasperini che lo utilizza ormai come esterno a tutta fascia ricavando una doppia fase da top player.

Per Gasp gli unici problemi arrivano dall'attacco e per questo si sta stringendo il cerchio intorno a Zirkzee. Negli ultimi giorni ci sono stati colloqui decisivi per portare l'olandese in prestito a gennaio dal Manchester United.

Un altro nome, per la fascia sinistra, che intriga Gasperini è quello di Mika Godts dell'Ajax, 5 gol e 4 assist in 10 partite.