Calciomercato Roma, contatti positivi con gli agenti di Bailey: affare in chiusura

17/08/2025 alle 08:11.
bailey3

La Roma è sempre più vicina a Leon Bailey. Come scrive Matteo Moretto, infatti, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, con i contatti che sono stati molto positivi. Ultimi dettagli anche tra Roma e Aston Villa. L'affare dunque è in dirittua d'arrivo.

 