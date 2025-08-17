Calciomercato Roma, contatti positivi con gli agenti di Bailey: affare in chiusura

La Roma è sempre più vicina a Leon Bailey. Come scrive Matteo Moretto, infatti, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, con i contatti che sono stati molto positivi. Ultimi dettagli anche tra Roma e Aston Villa. L'affare dunque è in dirittua d'arrivo.

Roma, in chiusura per Leon Bailey. Contatti molto positivi con gli agenti del calciatore anche nel corso della giornata di oggi e trattativa ormai vicinissima alla chiusura. Ultimi dettagli anche tra la Roma e l’Aston Villa. pic.twitter.com/UBNnwTb0iM — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 16, 2025