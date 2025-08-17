Calciomercato Roma, Sancho prende tempo: club giallorosso in attesa

Ancora non è concluso il passaggio di Jadon Sancho alla Roma. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, nonostante l'intesa tra il club giallorosso e lo United sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni, manca ancora l'accordo con il giocatore. Sancho, infatti, sta prendendo tempo e valutando tutti gli aspetti relativi ad un suo trasferimento in giallorosso, a partire dall'ingaggio. La Roma, dal canto suo, non è contentissima di come sta evolvendo la trattativa fronte giocatore e resta in attesa.