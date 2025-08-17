Instagram, l'agente di Bailey a Roma tra Colosseo e messaggi epici: "Gladiatore di Roma, conquista la folla" (VIDEO)

Più che indizi social. Craig Butler, padre e agente dell'esterno giamaicano, si trova nella Capitale e non sta facendo nulla per nasconderlo. Attraverso il suo profilo social, Butler ha pubblicato tre video che lo ritraggono al Colosseo, accompagnati da particolari didascalie dal tono epico.

In un post, Butler scrive: "Gladiatore di Roma, conquista la folla e conquisterai la tua libertà, perché è la folla che controlla il tuo destino. Messaggio criptico inviato molti anni fa che è ancora valido oggi". Poi definisce Roma "una città così potente, così bella, ricca di cultura e storia, una città che premia il coraggio e l'onore". E ancora: "Lealtà, coraggio, forte nei valori personali e dedito a fare la cosa giusta. I gladiatori nascono così, fieri, coraggiosi, spinti dalla morale e leali al codice".

Tra i messaggi carichi di metafore, ne spicca uno che sembra alludere direttamente al buon esito delle negoziazioni: "Noi crediamo, noi lavoriamo e noi portiamo a termine il lavoro. Roma una città bellissima". L'arrivo di Leon Bailey alla Roma sembra essere ormai solo questione di tempo.

