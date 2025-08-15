Calciomercato Roma: contatti indiretti tra club giallorosso e Inter per Koné

Il mercato della Roma si sta accendendo e il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per finalizzare entrate (Jadon Sancho e Leon Bailey) e uscite. Tra i calciatori che potrebbero partire c'è anche Manu Koné, il quale è finito nel mirino dell'Inter e rappresenta l'alternativa dei nerazzurri in caso di mancato accordo con l'Atalanta per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'Inter sta effettuando delle valutazioni interne e sta parlando indirettamente con la Roma della trattativa riguardante il centrocampista francese. Si attendono ulteriori aggiornamenti già nelle prossime ore.