Calciomercato Roma: Sancho ad un passo, affare da poco più di 20 milioni. Vicino anche Bailey, per Koné all'Inter si parla di 45 milioni più bonus

Jadon Sancho è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Secondo Filippo Biafora al Manchester United dovrebbero andare poco più di 20 milioni, e manca l'ultimo sì per trovare l'intesa definitiva per il trasferimento dell'ala inglese ex Dortmund e Chelsea. Contestualmente, è in via di definizione anche l'arrivo di Leon Bailey in prestito con diritto di riscatto. Infine per quanto riguarda Koné all'Inter, si tratta sulla base di 45 milioni più bonus.

