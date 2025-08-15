Calciomercato Roma: Sancho ad un passo, affare da poco più di 20 milioni. Vicino anche Bailey, per Koné all'Inter si parla di 45 milioni più bonus

15/08/2025 alle 07:25.
jadon-sancho-2

Jadon Sancho è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Secondo Filippo Biafora al Manchester United dovrebbero andare poco più di 20 milioni, e manca l'ultimo sì per trovare l'intesa definitiva per il trasferimento dell'ala inglese ex Dortmund e Chelsea. Contestualmente, è in via di definizione anche l'arrivo di Leon Bailey in prestito con diritto di riscatto. Infine per quanto riguarda Koné all'Inter, si tratta sulla base di 45 milioni più bonus.