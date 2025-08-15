LIVE - Calciomercato Roma: giallorossi fiduciosi di chiudere per Sancho

Si prevede un Ferragosto molto intenso in casa Roma in chiave mercato. Uno degli obiettivi primari di Massara e della dirigenza giallorossa è quello di chiudere per Jadon Sancho, in modo da dare al tecnico Gasperini l'esterno sinistro richiesto. Qui tutti gli aggiornamenti della giornata.

LIVE

8:28 - La Roma è fiduciosa di chiudere l'operazione Sancho con il Manchester United. L'offerta sul piatto - prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di sterline - è la migliore pervenuta fin qui al tavolo dei Red Devils, come affermato da Fabrizio Romano. Inoltre sono in corso dialoghi tra i giallorossi e l'entourage del giocatore riguardo all'ingaggio.

??? AS Roma confident to get green light from Manchester United for Jadon Sancho deal. £20m loan with obligation bid sent yesterday seen as the best proposal received by United for the English winger so far. Jadon’s camp also in direct talks with Roma over salary. pic.twitter.com/ziPm6EG0Bp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

1:32 - Jadon Sancho sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma, secondo quanto riportato da Filippo Biafora. Operazione da poco più di 20 milioni.