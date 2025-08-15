LIVE - Calciomercato Roma: giallorossi fiduciosi di chiudere per Sancho

15/08/2025 alle 08:50.
sancho

Si prevede un Ferragosto molto intenso in casa Roma in chiave mercato. Uno degli obiettivi primari di Massara e della dirigenza giallorossa è quello di chiudere per Jadon Sancho, in modo da dare al tecnico Gasperini l'esterno sinistro richiesto. Qui tutti gli aggiornamenti della giornata.

8:28 - La Roma è fiduciosa di chiudere l'operazione Sancho con il Manchester United. L'offerta sul piatto - prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di sterline - è la migliore pervenuta fin qui al tavolo dei Red Devils, come affermato da Fabrizio Romano. Inoltre sono in corso dialoghi tra i giallorossi e l'entourage del giocatore riguardo all'ingaggio.

1:32 - Jadon Sancho sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma, secondo quanto riportato da Filippo Biafora. Operazione da poco più di 20 milioni.