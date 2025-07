Calciomercato Roma, Abel Ferreira (all. Palmeiras): "Oggi i club europei vogliono acquistare Rios"

Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras, è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio per 1-1 contro il Mirassol e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Richard Rios. Il centrocampista è l'obiettivo principale della Roma e le parti sembrano più vicine in seguito all'ultima offerta da 27 milioni di euro più 3 di bonus presentata dai giallorossi. Ecco le parole del tecnico: "In molte occasioni le società europee vengono qui per vedere come lavora il Palmeiras e per prendere i giocatori della nostra squadra. Perché abbiamo scelto Rios? Il nostro settore sportivo lo ha scovato e oggi lo vogliono acquistare i club europei...".