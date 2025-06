LIVE - Calciomercato Roma: Angelino si avvicina all’Al-Hilal, trattativa pronta a entrare nella fase decisiva

Il futuro di Angelino potrebbe essere lontano da Roma. Il terzino spagnolo è entrato nel mirino dell’Al-Hilal dopo il ‘no’ di Theo Hernandez e il club allenato da Simone Inzaghi ha già presentato un’offerta da oltre 20 milioni di euro. Ecco tutti gli aggiornamenti sull’affare.

LIVE

07:05 - Nonostante le voci sulla Nazionale, Claudio Ranieri si sta occupando direttamente della vicenda Angelino.

Nel frattempo oggi #Ranieri si è occupato di #Angelino, sempre nel rispetto del ruolo con la #Roma — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 8, 2025

07:00 - Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, Simone Inzaghi ha dato il suo ok all’operazione. L’affare si avvia verso la fase decisiva in seguito all’apertura di Angelino al trasferimento e il terzino spagnolo si avvicina a grandi passi all’Al-Hilal.