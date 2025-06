Calciomercato Roma, l'Al Hilal pensa ad Angelino: lo spagnolo è la principale alternativa a Theo Hernandez

L'Al Hilal di Simone Inzaghi è alla ricerca di un esterno sinistro. Il primo nome è quello di Theo Hernandez, che però non ha ancora accettato l’offerta saudita. Come scrive Gianluigi Longari di Sportitalia, tra le alternative, in cima alla lista c’è Angelino della Roma oltre ad Hartman del Feyenoord.

? Al Hilal ?? al lavoro per un esterno sinistro. Theo Hernandez non ha ancora accettato l’offerta saudita, ed il club allenato da Inzaghi vaglia le alternative: in cima alla lista c’è #Angelino della #Roma oltre ad #Hartman del #Feyenoord. — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2025