LIVE - Italia: telefonata di un’ora tra Gravina e Ranieri. Previsto un contatto con i Friedkin, oggi la decisione finale

L’Italia è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo la decisione di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, di sollevare dall’incarico Luciano Spalletti. Il nome più caldo è Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, mentre l’alternativa è Stefano Pioli. Ecco tutto gli aggiornamenti sulla trattativa.

LIVE

07:05 - Come riportato da Eleonora Trotta, Ranieri è tentato dalla possibilità di svolgere il doppio incarico Nazionale-Roma e sta riflettendo con la famiglia. Nella giornata odierna arriverà la decisione finale.

Il doppio incarico permetterebbe a #Ranieri di provare a salvare anche l’#Italia, rispettando l’impegno preso con la #Roma. È tentato, sta riflettendo con la famiglia: oggi la decisione finale https://t.co/2gVm76aFGq — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 8, 2025

07:00 - Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, c’è stata una telefonata di un’ora tra Gabriele Gravina e Claudio Ranieri. La trattativa è ancora in piedi e le incertezze iniziali del Senior Advisor giallorosso non sono più un muro insormontabile. Nelle prossime ore è previsto un contatto con i Friedkin e per la Nazionale non sarebbe un problema garantire a Ranieri la possibilità di ricoprire il doppio incarico.