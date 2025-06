Calciomercato Roma: sondaggi di Bournemouth e Crystal Palace per Angelino. Entrambi i club disposti a offrire massimo 12 milioni

Il futuro di Angelino è ancora in bilico. Saltata la trattativa con l'Al-Hilal in seguito all'apertura di Theo Hernandez al trasferimento nel club arabo, il terzino della Roma potrebbe comunque lasciare la Capitale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, nelle ultime ore Bournemouth e Crystal Palace hanno effettuato un sondaggio per il calciatore spagnolo. Le due società inglesi sono però disposte a mettere sul piatto massimo 12 milioni di euro, ma al momento la Roma non ha ricevuto offerte ufficiali.

(Il Messaggero)