Massara, è corsa contro il tempo. Servono 15 milioni di plusvalenze

Inizia con quasi 20 milioni di problemi l'avventura di Frederic Massara alla Roma. Entro il 30 giugno il club giallorosso dovrà totalizzare altri 15/20 milioni di euro di plusvalenze. Non bastano, quindi, gli addii di Le Fée, Dahl e Zalewski. La mancata cessione di Angelino all'Al-Hilal ha stravolto i piani. (...) L'ex Galatasaray è considerato uno dei sacrificabili della rosa poiché le sue caratteristiche non si sposano a pieno con l'idea di calcio di Gasperini. E an-cora sul mercato, ma difficilmente arriveranno offerte simili a quella dell'Al-Hilal. Nelle ultime ore hanno effettuato dei sondaggi Bournemouth e Crystal Palace. Entrambe le squadre possono però mettere sul piatto al massimo 12 milioni. Offerte ufficiali, però, a Trigoria non sono arrivate. Per questo non è da esclu-dere una cessione di un big a sorpre-sa. Koné e Svilar vengono considerati incedibili, ma nel mercato tutto può cambiare in poco tempo. Rischia di più Ndicka. L'ivoriano è arrivato a parametro zero due anni fa e frutterebbe una ricca plusvalenza. La Roma lo valuta 40 milioni e hanno iniziato a chiedere informazioni Arsenal, Manchester United e Newcastle. (...) In caso di addio Massara farà ali in su Lucumì. Sul taccuino anche Creswell e Goglichidze. (...)

(Il Messaggero)