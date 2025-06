Calciomercato Roma: occhi su Petrovic in caso di cessione di Svilar

Il futuro di Mile Svilar è ancora un rebus e al momento la fumata bianca per il rinnovo non è arrivata. La società giallorossa ha sempre dichiarato di voler trattenere il portiere, il quale è felice di restare nella Capitale, ma le parti non hanno ancora trovato l'accordo a causa di una distanza di 2 milioni di euro tra domanda e offerta. L'estremo difensore si starebbe guardando intorno e, oltre a Bayern Monaco e Manchester United, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan in caso di addio di Mike Maignan. Intanto la Roma starebbe valutando alcune alternative e, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, avrebbe messo gli occhi su Lucas Perri del Lione e Djordje Petrovic del Chelsea (in prestito allo Strasburgo).

(gasport)