Calciomercato Roma, Perri: l'agente era nella Capitale, ma il club smentisce accordi

IL ROMANISTA - Tra i profili finiti sotto osservazione c'è quello del portiere brasiliano del Lione, Lucas Perri (27 anni). L'estremo difensore si è messo in mostra in Ligue 1 in questa stagione e gli osservatori giallorossi lo avrebbero visionato in almeno un paio di occasioni in Francia.

Nelle ultime ore, diversi portali stranieri avevano parlato di un accordo vicino tra la Roma e Perri. Tuttavia, da Trigoria è arrivata una forte smentita riguardo alla questione.

Nella giornata di oggi inoltre, l'agente del portiere, Leonardo Cornacini, è transitato per Roma. Una tappa che, secondo quanto riportato, era già in agenda nel suo viaggio verso Venezia.

La priorità per la Roma in questo momento rimane quella di definire il rinnovo del contratto di Mile Svilar.

