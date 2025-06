Distanza tra Svilar e il club: ballano ancora due milioni

[...] I primi giorni di Gasperini a Trigoria rischiano di essere gli ultimi per Mile Svilar. L'entourage del portiere non ha gradito l'ultimo rilancio della Roma per aumentare uno stipendio che oggi vede Svilar guadagnare 800 mila euro. [...] Il club ha ribadito l'intenzione di arrivare a 2 milioni. Siamo quindi lontani dalla richiesta di circa 4 milioni. Le due parti si sono prese qualche giorno per riflettere.

Nel frattempo, lo stesso Svilar [...] sta vagliando le offerte. Oltre a Bayern Monaco e Manchester United si è aggiunto il Milan che considera il belga una prima scelta per l'eventuale dopo Maignan. In caso di cessione di Svilar occhi su Lucas Perri del Lione e Djordje Petrovic di proprietà del Chelsea. [...]

(gasport)