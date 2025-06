Calciomercato Roma: Arsenal fortemente interessato a Svilar, ma il portiere non è convinto. Mile piace anche al Bournemouth

Continua a tenere banco in casa Roma il rinnovo di Mile Svilar e aumentano le pretendenti. Il portiere giallorosso è da tempo nel mirino di Manchester United e Bayern Monaco, mentre la pista Chelsea sembra essersi raffreddata (orientato su Mike Maignan). Continua, invece, il pressing del Milan: Massimiliano Allegri considera l'estremo difensore dei capitolini la prima scelta in caso di addio di Maignan, ma il progetto tecnico rossonero ha ancora troppe incognite. Come riportato dall'edizione odierna dei quotidiani, nelle ultime ore si sarebbero aggiunte alla corsa due società di Premier League e si tratta di Arsenal e Bournemouth di Tiago Pinto: i Gunners hanno mostrato un forte interesse e l'allenatore Mikel Arteta vorrebbe affiancare Svilar a David Raya, una prospettiva che però non convince pienamente il portiere.

(Il Messaggero - La Repubblica)