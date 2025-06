Inzaghi prova a convincere Angelino. Milan su Svilar, occhi su Perri e Petrovic

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha messo nel mirino Angeliño. [...] La Roma nei giorni scorsi ha respinto delle offerte di alcuni club spagnoli per Angelino e lo reputa tra gli incedibili. Lui si trova bene nella Capitale, ma i soldi arabi possono far cambiare idea a tutti.

In caso di cessione uno dei nomi indicati da Gasperini per la fascia sinistra è quello di Gosens. [...] L'Arabia tenta anche El Shaarawy e Gollini.

A proposito di portieri: la Roma ha effettuato la prima operazione estiva. Arriva a parametro zero il classe 2006 Zelezny. La scorsa stagione ha giocato con la Juventus Primavera, prenderà il posto di Marin e sarà il terzo estremo difensore per Gasp.

Ma la situazione più spinosa rimane quella legata al futuro di Svilar. L'accordo per il rinnovo ancora non c'è. Distanza di circa 2 milioni tra domanda e offerta e il nodo legato alle commissioni per gli agenti non è ancora stato superato. Il Milan rimane in pressing ed è caccia del post Maignan (vicino al Chelsea). Mile è richiesto anche da Manchester United e Bayern Monaco e nelle ultime ore si è fatto avanti il Bournerouth di Tiago Pinto. Nei prossimi giorni è in programma un altro incontro tra la Roma e il procuratore, in caso dell'ennesima fumata nera Ghisolfi inizierà a guardarsi intorno per il sostituto. Sul taccuino Perri, Petrovic e Virginia. [...]

Nessun passo in avanti nella trattativa tra il Boca e la Roma per Paredes. L'argentino vuole prima parlare con Gasperini per capire se ci sarà spazio il prossimo anno. I gialloblu sono pronti a tornare alla carica a luglio mettendo sul piatto i 3,5 milioni di euro della clausola.

Movimenti anche in attacco: il futuro di Dovbyk e Abraham resta in bilico. L'inglese ha richieste in Premier e in Turchia, mentre l'ucraino vorrebbe rimanere. Un acquisto in avanti per accontentare Gasperini verrà fatto. Lucca e Krstovic sono i preferiti. [...] Sullo sfondo c'è anche Raspadori che potrebbe lasciare il Napoli. Per la fascia destra invece, i nomi sono quelli di Giay e Molina. Sul primo c'è la forte concorrenza del Benfica.

Nei giorni scorsi si è rivisto a Trigoria Darboe per svolgere delle terapie. II centrocampista

è stato offerto a Pisa e Cremonese dopo l'anno in prestito al Frosinone. [...]

(Il Messaggero)