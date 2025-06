Ranieri pensa alla Roma e diventa garante del rinnovo di Svilar

Il nome forte in questo momento storico è quello di Claudio Ranieri. Un riferimento saldo nel nuovo corso della Roma e un'idea pazza per la panchina della Nazionale. [...] Perché a Trigoria nessuno immagina un futuro senza Ranieri a capo della gestione del club. [...] È stato lui a scegliere Gian Piero Gasperini e a accompagnare l'allenatore di Grugliasco nel primo giorno da allenatore giallorosso. E sempre lui sta gestendo in prima persona i dossier più delicati, a cominciare dal rinnovo di Mile Svilar. [...]

Con la trattativa per il rinnovo ancora ferma, il portiere belga continua ad attirare l'interesse di diversi club, in Italia e all'estero. Le prospettive più concrete, al momento, sembrano arrivare dall'Inghilterra. L'Arsenal è il club maggiormente interessato: Arteta vuole alzare il livello tra i pali affiancando Svilar a David Raya, tra i migliori dell'ultima Premier League. Una prospettiva che però non convince pienamente il portiere. All'orizzonte restano anche Bayern Monaco e Manchester United, entrambi alla ricerca di un nuovo numero uno, ma finora senza movimenti ufficiali. Più freddo il Chelsea, orientato su Mike Maignan. E proprio il Milan, in caso di addio del francese, ha sondato la situazione Svilar: l'offerta contrattuale è in linea con le richieste - le stesse fatte alla Roma - ma il nuovo progetto tecnico milanista ha ancora troppe incognite. [...]

Il senior advisor ha presenziato all'incontro della scorsa settimana e da giorni sta lavorando per ricucire i rapporti con l'entourage del giocatore e verificare se esistano ancora margini per una permanenza in giallorosso. [...]

