Bruges, De Cuyper: "Futuro? Sono pronto ad andare via, voglio uscire dalla comfort zone. Sceglierò seguendo il cuore"

HUMO - Maxim De Cuyper, esterno sinistro del Bruges, è uno dei principali obiettivi di mercato della Roma in vista della nuova stagione e i giallorossi hanno già avviato i contatti per superare la concorrenza. Il 30 marzo il classe 2000 rilasciò un'intervista e parlò proprio del suo futuro, soffermandosi sulla possibilità di lasciare il Belgio. Ecco le sue dichiarazioni.

Sei pronto a fare un passo avanti nella tua carriera?

"Sì, mi piacerebbe molto. In passato non mi sarebbe mai venuto in mente, volevo affermarmi al Bruges e rimanerci per tutta la carriera. Ma ora sono a un punto in cui posso immaginare un trasferimento".

Da cosa deriva questa scelta?

"L'avventura. Sento il bisogno di uscire dalla mia zona di comfort. Vivo a cinque minuti dal centro sportivo, conosco tutti al Bruges. Se poi non si farà nulla, pazienza. Ma non voglio avere rimpianti in futuro".

Il mondo sta aspettando di conoscere Maxim De Cuyper...

"Non ho paura di quello che può andare storto: difficoltà nel rapporto con i compagni di squadra, un allenatore che viene esonerato all'improvviso... Se sei bravo, devi sempre pensare che avrai la tua occasione".

I club in lizza per lei non sono pochi: PSG, Milan, Juventus, Chelsea. Quale sarà la sua scelta?

"Ci sono molti rumors, ma non ho ancora deciso. Potrei benissimo restare ancora qui l'anno prossimo, manca ancora molto tempo".

Non ci sono trattative in corso?

"Non ne ho idea. Forse si deciderà qualcosa la prossima settimana o a fine stagione. Non lo so davvero".

Quindi non sa cosa accadrà?

"No. Emozionante, vero?".

L'Atlético Madrid è alla ricerca di un terzino sinistro e con il tuo spirito da guerriero ti adatteresti perfettamente allo stile di gioco di Simeone. Preferisci giocare una città sulla costa o anche Madrid andrebbe bene?

"Vuoi mandarmi in Spagna? Non devo necessariamente vivere al mare, ma la città è fondamentale sia per me sia per la mia fidanzata. Wolfsburg, per esempio, non fa per me. Lì c'è solo zona industriale e a questo punto preferisco rimanere qui".

Manchester?

"Se puoi giocare per il Manchester United non penserai: 'Non mi piace quella città'. Ci passerei sopra. La Spagna sarebbe fantastica: lì si gioca a calcio sempre sotto il sole. Preferisco paesi come questo e inoltre le partite lì finiscono tardi. Per me è l'ideale, dato che sono una persona a cui piace essere attivo la sera".

L'estate scorsa sarebbe potuto andare al Galatasaray...

"Istanbul è una grande città. Ci ho pensato davvero, perché l'idea di poter giocare lì mi faceva battere il cuore. Seguirò comunque le mie sensazioni, perché devo essere felice".

