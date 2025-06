De Cuyper, adesso si prova a chiudere. Spunta Boving

Nei primi summit di mercato tra Gian Piero Gasperini, Ranieri e Ghisolfi, è emersa con chiarezza la volontà del tecnico di potenziare entrambe le fasce, puntando su giocatori di peso fisico e qualità offensiva. Gasperini ha dato il via libera alla cessione di Angelino, con l’Al-Hilal inizialmente interessato. Tuttavia, l’affare è in stand-by perché il club arabo sta ancora tentando di strappare Theo Hernandez al Milan. (...)

Per sostituire lo spagnolo, la Roma ha messo nel mirino Maxim De Cuyper, terzino belga del Club Bruges che ha impressionato in Champions League. Il club giallorosso ha già avviato i contatti, ma il Bruges chiede 25 milioni, circa 8 in più della valutazione della Roma. Un’altra opzione è Miguel Gutiérrez del Girona, con cui la società ha ottimi rapporti dopo l’affare Dovbyk, ma il prezzo richiesto si aggira intorno ai 30 milioni.

Sull’altro lato, il nome più caldo è quello di Andrei Rațiu del Rayo Vallecano, ma la Roma sta valutando anche Georgios Vagiannidis (Panathinaikos) e Nadir Zortea, già allenato da Gasperini all’Atalanta.

Tra i possibili rinforzi in attacco spunta William Boving, giovane danese dello Sturm Graz in scadenza di contratto, attualmente impegnato agli Europei Under 21. Intanto, sono state smentite le voci su un interesse del Tottenham per Nicola Pisilli, che vuole rimanere a Roma.

Infine, la Roma sta mantenendo contatti stretti con l’Empoli, con sondaggi in corso per il difensore Goglichidze e il centrocampista Anjorin.

