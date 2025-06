DE CUYPER: chi è?

LAROMA24.IT (Paolo Rosi) - Con la Roma impegnata nella costruzione della squadra per la prossima stagione sotto la guida di Gasperini e le idee di Ghisolfi, il calciomercato inizia a far circolare i primi nomi per rinforzare la rosa. Tra i profili accostati ai giallorossi, soprattutto per la corsia esterna, figura quello di Maxim De Cuyper, terzino sinistro belga in forza al Club Brugge.

Nato a Knokke-Heist, Belgio, il 22 dicembre 2000, De Cuyper è un prodotto del settore giovanile del Club Brugge, squadra con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo un periodo in prestito al Westerlo tra il 2021 e il 2023, dove ha accumulato esperienza e minuti, è tornato stabilmente alla base, diventando un elemento importante della formazione nerazzurra.

Nella stagione 2024/25, De Cuyper si è distinto per la sua costanza e il suo apporto offensivo: secondo i dati di Transfermarkt, ha collezionato 27 presenze nella Jupiler Pro League, mettendo a segno 2 gol e fornendo 5 assist, giocando l'80% delle partite da titolare e l'82% dei minuti totali. Considerando tutte le competizioni, incluse la Champions League, la Coppa del Belgio e i playoff, le sue presenze stagionali arrivano a 54, con un bilancio complessivo di 4 reti e 7 assist. Il suo valore di mercato attuale secondo il portale tedesco, aggiornato al 12 giugno 2025, si attesta sui 16 milioni di euro. De Cuyper è anche nel giro della nazionale maggiore del Belgio, con cui ha già totalizzato 10 presenze e 3 gol.

Alto 1,82 m, De Cuyper è un terzino sinistro dinamico, capace di interpretare il ruolo con spiccata propensione offensiva, garantendo cross e inserimenti. Le statistiche di Fotmob evidenziano ulteriormente la sua influenza nella fase offensiva, posizionandolo nel 96° percentile per tocchi palla, nel 99° per occasioni create, nell'87° per tentativi di tiro e nel 93° per gol rispetto agli altri terzini. Meno dominante nei duelli aerei (12° percentile) e nelle azioni difensive (18° percentile), la sua capacità di partecipare attivamente alla manovra offensiva, unita a una buona disciplina tattica, lo rendono un profilo interessante per le squadre che cercano esterni moderni e completi. Con il Club Brugge ha già iniziato ad arricchire il suo palmarès, vincendo tre campionati (2019/20, 2020,/21 e 2023/24), una Coppa del Belgio nel 2025 e una Supercoppa del Belgio nella stagione 21/22.

Maxim De Cuyper è un obiettivo concreto della Roma per rinforzare la fascia sinistra, soprattutto in vista della possibile cessione di Angeliño. Il direttore sportivo Ghisolfi avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, che gradirebbe un trasferimento nella Capitale. Per strapparlo al Club Brugge servirà un investimento stimato tra i 15 e i 18 milioni di euro più bonus, ma c'è la concorrenza di altri club europei, attratti dalle recenti prestazioni del belga anche in nazionale e la Roma non vorrebbe partecipare ad aste al rialzo.