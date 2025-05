Udinese, Collavino: "Ci sono proposte e interessamenti per i nostri giocatori, ma siamo concentrati sul finale di stagione"

SKY SPORT - In occasione della presentazione della finale di Supercoppa Europea 2025, in programma al Bluenergy Stadium di Udine, il dg dell'Udinese Franco Collavino ha rilasciato un'intervista per l'emittente televisiva, parlando anche del futuro del club bianconero in chiave calciomercato. Queste le sue parole: "Abbiamo uno scouting importante e un brand altrettanto importante che ci porta ad avere giocatori nel mirino delle grandi. Ci sono delle proposte e degli interessamenti, è ovvio, ma oggi siamo tutti concentrati sul finale di stagione. Poi vedremo...".

Dichiarazioni da tenere in considerazione anche in ottica Roma, dopo le indiscrezioni di queste ultime settimane su possibili interessamenti per il difensore Oumar Solet e l'attaccante Lorenzo Lucca.