Calciomercato Roma, duello con il Napoli: contatti con gli agenti di Lucca e Paixao. Piace anche Solet

La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e il direttore sportivo Florent Ghisolfi è uno dei protagonisti di un grande duello di mercato con il Napoli di Giovanni Manna. Come riportato dal portale che si occupa di calciomercato, entrambe le società hanno avuto più di una telefonata con l'agente Giuseppe Riso per Lorenzo Lucca. Il centravanti dell'Udinese è in cima alla lista degli obiettivi dei giallorossi e il suo arrivo potrebbe essere legato all'eventuale qualificazione in Champions League, dato che i friulani chiedono 30 milioni di euro. Inoltre Roma e Napoli seguono da mesi Igor Paixao, esterno del Feyenoord, e hanno avviato i contatti con l'entourage del calciatore: la valutazione è di 28/30 milioni. Infine nel mirino c'è anche il difensore dell'Udinese Oumar Solet, il quale si è appena unito all’Unique Sports Group, agenzia che cura anche gli interessi di Alexis Saelemakers.

(calciomercato.com)

